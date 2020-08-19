Halk otobüsü sürücüsü yavru köpekleri ezilmekten kurtardı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 karayolunda halk otobüsü sürücüsü, yol ortasında aracı durdurarak yoldaki iki yavru köpeği ezilmekten kurtardı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 karayolunda halk otobüsü sürücüsü, yol ortasında aracı durdurarak yoldaki iki yavru köpeği ezilmekten kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke mevkii D-100 karayolu üzerinde 530 hat numaralı Gebze otobüsü ile seyir halinde olan sürücü Sercan Aksu, yolda iki yavru köpeğin olduğunu görünce aracını durdurdu. Otobüsten inerek diğer şeritteki otomobili durduran Aksu, yavru köpekleri yol dışına çıkararak araç altında kalıp ölmekten kurtardı. Kahraman sürücünün yavru köpekleri kurtarma anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yavru köpekleri yolda gören sürücü Aksu, otobüsü durdurarak aracından iniyor. Yavru köpekleri yol dışına çıkaran sürücü daha sonra yoluna devam ediyor.

(Enes Altun/İHA)

Kaynak: İHA