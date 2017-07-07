Halk Bilimcisi Sabiha Tansuğ, Başkan Gönenç'i Ziyaret Etti

Anadolu'nun son karatabağı olan Bergamalı Debbağ İsmail Araç'ın parşömen zanaatını öğrettiği iki kadın öğrencisi için Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen Peştamal Kuşatma törenine katılmak için Bergama'ya gelen Sabiha Tansuğ, Belediye Başkan Mehmet Gönenç'i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarete gazeteci Lütfü Dağtaş, Sabiha Tansuğ'un yardımcısı Ayhan Kaptan ve Bergama Belediyesi UNESCO Birimi çalışanları da katıldı.

Bergama ile ilgili özellikle Kozak ağırlıklı folklorik değerleri yıllarca araştırmış ve yazılı yayına dönüştürmüş biri olan Sabiha Tansuğ, Başkan Gönenç'e Bergama folkloruna ilişkin yaptığı çalışmaları anlattı. Bergama ile ilgili yerel ölçekte ne gibi çalışmalar yapılabilirliğine ilişkin bilgiler verdi. Gümülcine doğumlu olan Sabiha Tansuğ, çocukluğunun bir bölümünün Bergama'da geçtiğini de söyledi.

Başkan Gönenç ise Sabiha Tansuğ'un gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığını, Bergama ve çevresinde çok değerli çalışmalar yaptığını ifade etti. Ziyaret nedeniyle Sabiha Tansuğ'a teşekkür eden Başkan Gönenç, kendisine yöresel bir heybe hediye etti.

