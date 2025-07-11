Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangın faciasında, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, suçu personellerine ve gaz firmasına attı. Ergül, "Mutfaktaki 300 personelden birinin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor. Aygaz ile yıllık sözleşmemiz varmış. Yılda iki defa denetim yapılması gerekiyormuş ama yapılmamış. Aygaz'ın da kusurlu olduğunu düşünüyorum." dedi. Peki, Halit Ergül kimdir, Halit Ergül ne yaptı?

HALİT ERGÜL HAKİM KARŞISINDA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde otelin sahibi Halit Ergül, hakim karşısına çıktı. Savunma yapan Ergül, sorumluluğu personellerine atmaya çalıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre Ergül şunları söyledi: "Otelde dolaşırken kepçe operatörü geldi. İtfaiyenin yanaşacağı yerde misafir araçları vardı. Tereddüt etti, 'Pahalı araçlar' dedi. Ben de 'Geç, tereddüt etme' dedim. Olayın mutfaktaki 'şov bölümü'nden çıktığını düşündüm. Oradaki 300 personelden birinin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor. Bilirkişi raporunda gazla ilgili sorun olduğu, gaz sisteminin düzgün olması hâlinde yangının kendi kendine sönümlenebileceği yazıyor.

Sonradan öğrendiğime göre Aygaz ile yıllık sözleşmemiz varmış. Yılda iki defa denetim yapılması gerekiyormuş ama yapılmamış. Aygaz A.Ş.'nin de kusurlu olduğunu düşünüyorum. Ben Kartalkaya'ya çıktığımda Grand Kartal'ın sisteminde eksikler olduğunu söyledim. Hatta 'ağzını kestim' diye bir ifadem var. Bu ciddi bir eksikliktir.

İş güvenliği konusunda personelin çoğu 'Aman bana sıçramasın' diyerek 'Ben Gazelle'de çalışıyorum, sigortam orada' demeye başladı. Bu tür işleri otelde Kadir Özdemir yapıyordu. Bazı belgelerde 'Bu imza benim değil' diyenler bile oldu.

"SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN YANGIN ÇIKARDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Hakkımda 'Sigortadan para almak için yangın çıkarttı' gibi iddialar ortaya atılmış. Bu iddiaların kaynağı sosyal medya mı bilmiyorum ama kesinlikle doğru değil. Benim çocuklarım da oradaydı. İnsan değilsem bile bile onları niye orada yatırayım?

"GRAND KARTAL'DA SÜREKLİ BİR ELEKTRİKÇİ YOKTU"

12. katta özel misafir kalmıyordu. Asansör çıkmaz oraya. 11. katın kamera kayıtları incelendiğinde boş olduğu görülecektir. Özel misafir ağırlama gibi bir durum yoktu.

Elektrikçi konusu da eksikti. Grand Kartal'da sürekli bir elektrikçi yoktu. Kartal A.Ş.'ye bağlı Bayram ve Hüseyin vardı. Hüseyin yazın Gazelle'de duruyordu. Tahsin sezon başında yardım etmek için gelmişti. Bayram ve Hüseyin'in ricasıyla yardım etmeye geldiklerini duydum."

HALİT ERGÜL KİMDİR?

Halit Ergül, Bolu'da doğup büyümüş ve çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Turizm sektörüne olan ilgisi, kariyerine yön vermesinde etkili olmuştur. İlk olarak Bolu'da Gazelle Resort & SPA otelinin kurucusu olarak sektöre adım atan Ergül, turizmdeki çalışmalarını bu bölgede sürdürmüştür.

2019 yılında kayınbabası Mazhar Murtezaoğlu'nun vefatıyla birlikte, Grand Kartal Otel'in yönetimini devralan Halit Ergül, otelin gelişimi için önemli projeler hayata geçirmiştir.

Halit Ergül, yalnızca otel işletmeciliğiyle değil, turizm sektörüne olan katkılarıyla da tanınmaktadır. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ülkenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelere imza atmıştır. Ayrıca, Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmaktadır.

Halit Ergül'ün eşi olan Emine Ergül, Grand Kartal Otel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda otelin ilk kurucusu Mazhar Murtezaoğlu'nun kızıdır. Son olarak, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketiyle gündeme gelmiştir. Bu olayla ilgili soruşturma süreci devam etmektedir.