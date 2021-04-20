Halit Akçatepe öldü mü? Güdük Necmi öldü mü?

Halit Akçatepe'nin canlandırdığı Güdük Necmi karakteri çok sevilerken, günümüzde hakkı da detaylı araştırmalar yapılıyor. Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden Güdük Necmi'nin hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Güdük Necmi öldü mü? Halit Akçatepe öldü mü?

Hababam Sınıfı'nın ölümüz karakteri Güdük Necmi, gerçek adıyla Halit Akçatepe hakkında detayı araştırmalar yapılıyor. Konu hakkında Halit Akçatepe öldü mü? Güdük Necmi öldü mü gibi araştırmalar yapılıyor

GÜDÜK NECMİ ÖLDÜ MÜ?

Türk sinemasının sevilen ismi Halit Akçatepe (Güdük Necmi) 1 Ocak 1938'de doğdu. 31 Mart 2017'de vefat etti

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

Halit Akçatepe, babası Sıtkı Akçatepe tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın ikinci nesil torunudur.

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okur. Babası Sıtkı Akçatepe'dir. Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok yapımda rol almış oyunculardır. Babası Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oğlu ile birlikte çalışmıştır (öğretmen Paşa Nuri).