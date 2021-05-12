Haliliye Belediyesi'nden Filistin'e destek
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Haliliye Belediyesi'nden Filistin'e destek

Haliliye Belediyesi'nden Filistin'e destek
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinlilere destek olmak amacıyla led ekranlara "Haliliye'den Kudüs'e sellam olsun" yazdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinlilere destek olmak amacıyla led ekranlara "Haliliye'den Kudüs'e sellam olsun" yazdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çeşitli noktalarda bulunan led ekranlara Mescid-i Aksa, Türk ve Filistin bayraklarıyla üzerinde "Haliliye'den Kudüs'e selam olsun" yazılı fotoğraf yansıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, işgal devleti İsrail'in yaptığı zulümler ve katliamların ağızların tadını ve kalplerdeki sevinci kaçırdığını belirtti.

Terör devleti İsrail'in biran önce saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayan Canpolat, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Çocukları, sokakları, beldesi ve ilk kıblesi Mescid-i Aksa ile ümmetin yetimhanesi gibi duran Filistin'e, eli kanlı bir terör devleti olan İsrail'in saldırıları bayramlık sevincimizi gölgede bırakmıştır. Yüce Allah, bu Ramazan Bayramı'nı, ümmetin birlik ve beraberliğine, İsrail katil devletinin tahriki ve tahkirinden Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne, her türlü hastalıktan ve afetten ümmeti muhafaza edecek başlangıçlara vesile kılsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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