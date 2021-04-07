Halil Necipoğlu kimdir? Halil Necipoğlu kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Halil Necipoğlu, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Halil Necipoğlu kimdir? Halil Necipoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Halil Necipoğlu İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Halil Necipoğlu'ın sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Halil Necipoğlu kaç yaşında, nereli ve Halil Necipoğlu kimdir konularını araştırdı.

HALİL NECİPOĞLU KİMDİR?

Hafız Halil Necipoğlu, müzikal eğitimi, geçmişi ve nitelikli donanımıyla biliniyor ve tanınıyor. Ayrıca, özellikle son zamanlara kadar terk edilen "gazel" formunun tekrar gündeme gelmesi için yapılan çalışmaların aranan önemli solistlerinden.

90 lı yıllarda Kudsi Erguner in "İstanbul müezzinleri" topluluğna katılan Hafız Halil Necipoğlu bu topluluğun gerçekleştirdiği tüm cd ve konserlerde yer aldı.Aynı zamanda Kudsi Erguner le birlikte bir çok Avrupa ülkesinde Klasik Osmanlı ve Dini Müzik konserleri verdi.İlk solo albümünü bundan 10 yıl önce Udi bestekar Yurdal Tokcan la yaptı."Camideki Adam" ismi ile çıkan cd büyük ilgi gördü.Daha sonra yine Yurdal Tokcan yönetmenliğinde "Semavi duyuşlar" ve "Büyük Dua Cevşen" cd lerini,ayrıca TRT başta olmak üzere bir çok tv de dini programlar yaptı.