Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

Artan vakalar sonrası Ramazan boyunca kısıtlamaya gidildi. Peki, Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? Hafta sonu halı sahalar hangi illerde açık?