Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?
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Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

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Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? İstanbul'da halı sahalar açıldı mı?

Artan vakalar sonrası Ramazan boyunca kısıtlamaya gidildi. Peki, Halı sahalar açık mı? Hali sahalar saat kaça kadar açık? Hafta sonu halı sahalar hangi illerde açık?

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Son Dakika: İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açıldı

İSTANBUL'DA HALI SAHALAR AÇIK MI?

Son dakika: İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.

Dilek Ulusan
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