Halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

MARDİN'de halı saha maçında kalp krizi geçiren Abdüsselam Dengiz (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Abdüsselam Dengiz, dün gece arkadaşları ile halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Dengiz, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dengiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası Dengiz'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınıp, Ortaköy'de toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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