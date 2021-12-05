Halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

MARDİN'de halı saha maçında kalp krizi geçiren Abdüsselam Dengiz (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MARDİN'de halı saha maçında kalp krizi geçiren Abdüsselam Dengiz (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Abdüsselam Dengiz, dün gece arkadaşları ile halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Dengiz, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dengiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 6 çocuk babası Dengiz'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınıp, Ortaköy'de toprağa verildi.


Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title