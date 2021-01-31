Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
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Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı

31.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:12

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otel inşaatı ile ilgili yıkım kararını sosyal medya hesabından paylaşan şair ve yazar Nihat Özdal, 2 kişi tarafından önce darp edildi sonra da silahla tehdit edildi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 'ucube' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otel inşaatı ile ilgili yıkım kararını sosyal medya hesabından paylaşan şair ve yazar Nihat Özdal, 2 kişi tarafından önce darp edildi sonra da silahla tehdit edildi. Tabancayla havaya da ateş açan şüpheliler, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

2000 yılında yapımı tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti'nin yüzde 80'i sular altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı. Taş mimarisiyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içerisinde doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Şimaliye Mahallesi'nde ilçenin doğal güzelliklerine hakim bir noktada mülkiyeti Halfeti Belediyesi'ne ait 21 bin 519 metrekarelik arazide 2014 yılında 3 yıldızlı olarak 4 katlı yapılan otel inşaatı vatandaşların tepkisine yol açtı. Geçmiş dönemde CHP'den seçilen daha sonra partisinden istifa ederek BDP'ye katılan Mahmut Özdemir'in başkanlığı döneminde 25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen protokolle arazi 20 yıllığına işadamı Ahmet Ö.'ye ait turizm firmasına 62 bin lira bedelle kiralandı. İlçenin mimari yapısıyla uyuşmaması nedeniyle eleştirilerek 'ucube' olarak nitelendirilen otelin izinsiz yapıldığı ve ilçenin sülietini bozduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yıkılmasına kadar verildi.

YIKIM KARARINI PAYLAŞTI SALDIRIYA UĞRADIGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 'saklı cenneti' olarak bilinen Halfeti ilçesinde yaşayan, çevre koruma çalışmalarına katkısı ile bilinen şair ve yazar Nihat Özdal, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine iddiaya göre ailesinin işletmeciliğini yaptığı otele gelen kimliği belirsiz kişiler Özdal'ı darp etti, ardından korkutmak amacıyla tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. Hafif yaralanan Özdal'ın şikayetinin ardından başlatılan çalışmada güvenlik güçleri ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyette sorgulanmasına başlandı.

Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı
Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaştı, saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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