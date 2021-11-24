Halfeti'de çarpışan otomobillerdeki sürücü yaralandı
AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hakan Deniz yönetimindeki 02 FC 963 plakalı otomobil, Yeşilözen Mahallesi yakınlarında Fatih Sert (25) idaresindeki 27 YZ 048 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Sert, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.