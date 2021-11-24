Halfeti'de çarpışan otomobillerdeki sürücü yaralandı - Haberler
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Halfeti'de çarpışan otomobillerdeki sürücü yaralandı

AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Halfeti'de çarpışan otomobillerdeki sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hakan Deniz yönetimindeki 02 FC 963 plakalı otomobil, Yeşilözen Mahallesi yakınlarında Fatih Sert (25) idaresindeki 27 YZ 048 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden Sert, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halfeti'de çarpışan otomobillerdeki sürücü yaralandı

Halfeti'de çarpışan otomobillerdeki sürücü yaralandı

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AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri

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