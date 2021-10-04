Half Life severlere müjde! Alyx'i VR'a gerek duymadan oynayabilme şansı sunulacak

Half Life Alyx yalnızca VR olarak çıktığı için, VR donanımına sahip olmayanlar oyunu deneyimleme şansına sahip olamıyorlar. Ancak bunu düzeltmek için modder'lar Alyx için VR'ı ortadan kaldırıp oyunu normal bir Half Life serisi gibi oynamanızı sağlayacak mod üzerinde çalışıyorlar.

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Arjantinli bir modder olan SoMNst, YouTube'da kendi "No Vr Mod" serisi altında paylaştığı videolarda modun hangi aşamada olduğunu gösteriyor.

Bununla beraber birçok modder'lar, VR oyunları modlarla beraber VR olmadan oynanabilecek modlar üretmeye başladılar.

VR'a sahip olmayan oyuncular bu modlar için istekli olsa da, oyunu VR ile deneyimlemiş kullanıcılar oyunun kesinlikle VR ile denenmesini öneriyorlar.

SoMNst, VR'ı ortadan kaldıracak modu hala geliştirme aşamasında.

HALF LIFE ALYX NO VR MOD FRAGMANI

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