Half Life 3'den yeni söylentiler geldi: Half Life 3 çıkıyor mu?
İnternette dolaşan bazı söylentilere rağmen, Half Life 3'ün hala geliştirilmekte olduğu muhtemeldir. Bununla birlikte Valve'ın çeşitli geliştirme aşamalarında başka Half Life projeleri olduğu da söylenmektedir.
Paylaşılan bu ayrıntılar Valve News Network yaratıcısı Tyler McVicker aracılığıyla gösteriliyor. Half Life 3'ün şimdilik küçük bir ekip aracılığıyla geliştirildiği öne sürüldü, ancak piyasaya ne zaman sürüleceği henüz bilinmiyor.
Citadel kod adlı proje, "nostali festivali" olarak tanımlanan bir FPS/ RTS co-op oyunudur. Citadel, Valve ekibinin şu an olarak yeni çıkaracağı el bilgisayarı olan Steam Deck üzerinde çalıştığı bildiriliyor. McVicker'a göre, "önümüzdeki bir buçuk ila iki yıl içinde" göreceğimizi tahmin ediyor. Aynı şey üzeirnde hala çalışan birkaç Half-Life 3 için söylenemez. McVicker, Valve'da herhangi PC oyunun çıkmayacağını söylüyor.
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Ayrıca Half Life 3'ün tekrardan geliştirilmekte olduğuna dair yapılan haberler e cevap veren McVicker Twitter'dan "Hayır. Bunu söylemedim. Yapma." şeklinde cevap verdi.
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