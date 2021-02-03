Hale Caneroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hale Caneroğlu dizileri ve filmleri nelerdir?

Avrupa Yakası'nda Yaprak karakteriyle tanınan Hale Caneroğlu sık sık sosyal medyada gündeme gelmektedir. Peki, Hale Caneroğlu kimdir? Hale Caneroğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Hale Caneroğlu evli mi, eşi kim? Hale Caneroğlu dizileri ve filmleri nelerdir?

Hale Caneroğlu, oyuncu kimliğinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve "Sen Değiş Dünya Değişsin" kuruluşunun kurucusu olarak da tanınmaktadır. Eğitmen, konuşmacı ve yazar da olan Hale Caneroğlu, Youtube kanalı ve sosyal medyada insanlara faydalı konuşmalar yapmaktadır. Peki, Hale Caneroğlu kimdir? Hale Caneroğlu kaç yaşında ve aslen nereli? Hale Caneroğlu evli mi, eşi kim? Hale Caneroğlu dizileri ve filmleri nelerdir?

HALE CANEROĞLU KİMDİR?

Hale Caneroğlu, 18 Aralık 1974 yılında Almanya'da doğmuştur ve 46 yaşındadır. Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirmiştir. Bunu takiben ABD'de tiyatro ve sahne eğitimine devam etmiştir. İlk TV dizisi 2003'de çekilen Kasabanın İncisi'dir. Burada Aslı Öğretmen'i canlandırmıştır. Rus Gelin adlı sinema filminde, Olips ve Doritos reklamlarında da oynamıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda solistlik yapmıştır.

2004 yılında, Avrupa Yakası dizisinde Yaprak İzmirli karakterini canlandırmaya başlamıştır; 2008'de dizinin bitmesinin ardından 2011'de Geniş Aile dizisinde Berrak rolünü canlandırmıştır. Markafoni'nin reklam filminde rol almıştır. 2012'de, M.U.C.K. dizisinde tarih öğretmenini canlandırdı.

Kendisi de müzikle ilgilenmiştir ve Abisi Hakan Caneroğlu'da şarkıcılık yapmaktadır.

Hale Caneroğlu 2010 yılında Emre Taşkın ile evlenmiş ve 2012 yılında boşanmıştır. Şu an ise Özgür Fidanoğlu ile evlidir. Arya Fidanoğlu ve Arman Fidanoğlu adında 2 çocukları vardır.