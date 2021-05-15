Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile anılıyor!
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Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile anılıyor!

Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile anılıyor!
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Geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar, son zamanlarda yine gündeme geldi. Serenay Sarıkaya ile Göcek'teki teknesinde görüntülendi. Ünlü oyuncu ile haber olan işadamının hayatı merak ediliyor. Peki, Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile anılıyor! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Geçtiğimiz haftalarda Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar, son zamanlarda yine gündeme geldi. Serenay Sarıkaya ile Göcek'teki teknesinde görüntülendi. Ünlü oyuncu ile haber olan işadamının hayatı merak ediliyor. Peki, Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile anılıyor! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibidir.

The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunlarla berabermimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

HALDUN DEMİRHİSAR KAÇ YAŞINDA?

Haldun Demirhisar'ın yaşı hakkında herhangi bir bilgi yok.

SERENAY SARIKAYA İLE ANILIYOR!

Geçtiğimiz haftalarda iş adamı Haluk Demirhisar ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ortaya atılan iddialar üzerine Sarıkaya şu sözlerle açıklamada bulunmuştu;

"Merhaba... Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum" sözleriyle tepkisini göstermişti.

Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında? Serenay Sarıkaya ile anılıyor!
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