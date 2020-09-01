Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Haldun Boysan'ın ölümünün ardından ünlü mimar Aydın Boysan Twitter'da trend oldu. Baba-oğul oldukları düşünülen ancak birbirleriyle bir akrabalık bağı olmayan isimlerin yıllar önce verdiği röportaj da yeniden gündeme geldi.

01.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:09

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan 'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Boysan'ın ölümünün ardından birçok yerde Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu iddia edildi ve olay kısa sürede trend listesine girdi.

"MANEVİ BABAM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yıllarca baba-oğul oldukları düşünülen Aydın Boysan ve Haldun Boysan 2016 yılında Hürriyet'e röportaj vermiş ve akrabalık bağlarının olmadığını söylemişti. Haldun Boysan, Aydın Boysan için şu ifadeleri kullanmıştı: "Manevi babam gibi hissediyorum. Çünkü ben öz babamı, 1984 yılında çok erken yaşta kaybettim. İnsani yaklaşımı ve dünya görüşü de çok benzediği için, görüştüğümüzde sanki kan bağı varmış gibi hissediyorum. Derya deniz bir insan."

Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?

İlgili Haberler

Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri
Haldun Boysan kimdir? Haldun Boysan nereli, neden öldü? Haldun Boysan dizileri
Haber Yorumları (2)
YENER: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARGOCU: Tombalacı Memet. Allah rahmet eylesin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Eddie Newton Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Eylül İzmir Türk Lirası Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:42:07. #1.14#
title