HALA 27 YAŞINDAYIM
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HALA 27 YAŞINDAYIM

Bodrum tatili sonrası İstanbul'a dönen Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı Citys'teydi.

HALA 27 YAŞINDAYIM
14.09.2020 00:54 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:58

Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna 'Terbiyesiz terbiyesiz konuşma' sözleriyle şakayla takılarak şöyle devam etti: "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor. Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annmeden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da 6 yaşında oldu o da benim gibi Eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik"& ;

En büyük hediyem oğlum

Ataizi oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim buruluyor. Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?' 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" diye cevap verdi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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