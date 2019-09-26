Hakkında azil süreci başlatılan Trump: Büyük bir uydurma, kimseye baskı uygulamadım

26.09.2019 09:00

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili 'Joe Biden'ı soruşturması için Ukrayna'yı zorladığı' yönündeki iddialara ilişkin, "Büyük bir uydurma, her şey gibi bu da Demokratların planı" diyerek cadı avına maruz kaldığını ileri sürdü.



Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından New York'ta düzenlediği basın toplantısında, hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle