Hakkında 9 yıl hapis cezası istenen Elif Gönlüm kimdir?

Elif Gönlüm hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 9 buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor. Elif Gönlüm hayatı, biyografisi haberimizde…

ELİF GÖNLÜM KİMDİR?

Gönlüm, İstanbul'da dünyaya geldi. Kökeni Sırbistan'a uzanan başarılı iş kadını, İstanbul Üniversitesinde yönetim eğitimi aldı.

Nefes koçluğu yapan Gönlüm, Wallingford Bach Çözüm Merkezi'nde eğitim aldı. Kendi kurduğu çay markası için İngiltere Akademisi'nde eğitim aldı. İşletmesi ile Avrupa ülkelerine açılmayı hedefliyor. Milli Basketbolcu Kerem Gönlüm ile evliliğinden Keremcan ve Kerem Alp isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. Çok iyi derecede İngilizce, Rusça, Sırpça ve Türkçe biliyor.