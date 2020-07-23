HAKKARİ Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HAKKARİ Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi

Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendiHAKKARİ Üniversitesi öncülüğünde, yaklaşık 50 bisikletlinin katılımıyla Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi.

23.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:15

Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi

HAKKARİ Üniversitesi öncülüğünde, yaklaşık 50 bisikletlinin katılımıyla Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Zap Vadisi bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik ve doğa yürüyüşü Keklik Pınar Mahallesi Zeynel Bey yerleşkesinde başladı.

Etkinliğe Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hikmet Yaşar, Gençlik ve Spor İl Müdür Emin Yıldırım, kentte faaliyet yürüten doğa ve spor kulüpleri temsilcileri, Hakkari Üniversitesi akademik ve idari personeli ile bisiklet tutkunları katıldı.

Zeynel Bey yerleşkesinden başlayan bisiklet turu, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'nde bitirildi. Etkinlikte bisikletçilere rehberlik eden Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği kurucu üyelerinden Avukat Turgut Besi, Hakkari Üniversitesi öncülüğüyle yapılan bisiklet turu etkinliğine katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Besi, etkinliğe destek veren Rektörü Pakiş ve ilgili birimlere de teşekkür etti.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bisiklet turuna katılanlara yemek verilmesi ile de program sona erdi.

HAKKARİ Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Yaşam
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta denize giren bir kişi, boğularak hayatını kaybetti
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı
Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emrah Deniz Seki Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Fransa Bayram Antalya
Şu an buradasınız: HAKKARİ Zap Vadisi'nde bisiklet turu düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 18:46:18. #1.14#
title