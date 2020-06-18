HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı.

18.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:45

Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kaymakamlık binası önüne bırakılan şüpheli paket, kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinesi çıktı.

İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel üzerindeki Yüksekova Kaymakamlığı binası önüne bırakılan paketi görenler polise bilgi verdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik güvenlik önlemi alıp, caddeyi trafiğe kapattı. Şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Şüpheli paketten parfüm ve tıraş makinası gibi kişisel malzemeler çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

HAKKARİ Yüksekova'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Kaynak: DHA

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