HAKKARİ Koronavirüs tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, taburcu olduHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 12 gün süren koronavirüs tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, taburcu oldu

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 12 gün süren koronavirüs tedavisin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Belediye Başkanı Saklı, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, 20 Mayıs'ta Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 12 günlük tedavisinin ardından Saklı, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Saklı, kendisini hastane bahçesinde bekleyen belediye personeline de teşekkür ettikten sonra Belediye Başkan Yardımcı İsmet Öktem tarafından evine götürüldü.

Kaynak: DHA