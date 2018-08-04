Hakkari'deki Terör Saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın naaşı özel uçakla Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Gelecek ay düğünlerini yapmayı planlayan şehidin eşi Hülya Yılmaz, törene eşinin üniformasını giyip, kepini takarak geldi.

Acılı eş, şehidin naaşı uçaktan indirilirken asker selamı verdi. Eşinin yakasına taktığı fotoğrafını öpen Yılmaz, sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sözlerini tekrarladı.

Tören öncesinde şehidin eşini, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya teselli etti.

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu ambulansa götürülürken, şehidin meslektaşları koşarak tabuta omuz verdi ve tekbir getirerek tabutun taşınmasına yardım etti.

Daha sonra şehidin yakınları ve bakanlar araçlara binerek, cenaze törenine katılmak üzere Nizip ilçesine hareket etti.

Öte yandan, şehidin babası Mehmet Yılmaz'ın 5 yıl önce vefat ettiği, 2 kardeşinden birinin de Şanlıurfa'da polis olarak görev yaptığı öğrenildi.