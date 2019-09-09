Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Musalla Mezarlığı içindeki cemaat görüntüleri Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı Cenaze namazına katılanlar Cenaze namazının kılınması Şehit naaşının tekbirlerle taşınması KONYA - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı...
Musalla Mezarlığı içindeki cemaat görüntüleri
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın naaşı
Cenaze namazına katılanlar
Cenaze namazının kılınması
Şehit naaşının tekbirlerle taşınması KONYA - Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.