Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Türkiye'de etkisini her geçen gün artıran koronavirüs salgınının durması için Hakkari Derecik'te 78 kurban kesilerek 147 aileye dağıtıldı.

Koronavirüs salgınının durması için yetkililer çeşitli önlemler alarak vatandaşları uyarırken vatandaşlar da kendi hem önlem alıyor hem de dua ve adaklarla virüsün daha fazla yayılmamasını temenni ediyor.

78 KURBAN 147 AİLEYE DAĞITILDI

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüsüne karşı Türkiye'de alınan önlemler arttırılırken, Hakkari Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde vatandaşlar salgından kurtulmak için kurban kesip dua etti. Salgın ve tüm belaların def edilmesi için kesilen 78 kurbanın etleri ise 147 aileye dağıtıldı.

Kaynak: İHA