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Hakkari'de okullara 'kar' tatili

Hakkari'de okullara 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de etkili olan Kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.


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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

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