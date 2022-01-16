Hakkari'de okullara 'kar' tatili

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.