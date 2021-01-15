Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu (2)

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DONAN SU BORULARI İÇİN EL POMPALI ÇÖZÜM

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, geceleri hava sıcaklığı, zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düşüyor. Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu ilçeye bağlı, 70 haneli Kerem Zeydan Mahallesi'ndeki su boruları ise dondu. Susuz kalan mahalleli, donan su şebekesini, lastik şişirmek için kullanılan el pompası ile sıcak hava vererek, açmaya çalıştı.

Osman Kayhan, su şebekesinin tamamen buz tuttuğunu belirterek, "Şebeke sularımız dondu. Mahallemizde 50 hanenin su şebekesi donmuş. Evde şu an suyumuz yok. Perişan olduk. Biz de donan şebeke suyu onarmak ve açmak için boruların üzerinde ateş yakıp, el pompasıyla borulara hava vererek açmaya çalışıyoruz" dedi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN