Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı araçlar, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kent genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman tipiye dönüşen kar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Şemdinli-Derecik kara yolunda 25 araç, kar ve tipide mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel idaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz