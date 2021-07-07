Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı yapıldı
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Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı yapıldı

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Bulvar Caddesi'ndeki bir iş merkezinde düzenlenen açılış programına katılan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, derneğin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dünya genelinde Müslümanların zor günler geçirdiğini belirten İHH Hakkari Şubesi Başkanı Orhan Temel ise kentte güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Programa AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdülmecit Tarhan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Vahdettin Kaygan, Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Müyesser Yağız ve davetliler katıldı.

Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı yapıldı
Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı yapıldı
Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı yapıldı
Hakkari'de İHH İnsani Yardım Vakfı şubesinin açılışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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