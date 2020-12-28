Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin cansız bedenine ulaşıldı
Dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan 2 askerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bugün diğer askerin de cansız bedenine ulaşılırken şehit sayısı 2'ye yükseldi.
Dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan üs yolu kar nedeniyle kapanırken, başlatılan çalışmalar sırasında çığ düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada 2 askerin çığ altında kaldığı aktarıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çığ altından çıkartılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu
ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Çığ altında kalan diğer asker için insansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de cansız bedenine ulaşıldı.