Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin cansız bedenine ulaşıldı
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Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin cansız bedenine ulaşıldı

28.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:13

Dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan 2 askerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bugün diğer askerin de cansız bedenine ulaşılırken şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan üs yolu kar nedeniyle kapanırken, başlatılan çalışmalar sırasında çığ düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada 2 askerin çığ altında kaldığı aktarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çığ altından çıkartılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Çığ altında kalan diğer asker için insansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'de çığ altında kalan ikinci askerin cansız bedenine ulaşıldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:13:50. #1.15#
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