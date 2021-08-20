Hakkâri'de 1 Vali yardımcısı ile 3 kaymakamın görev yerleri değişti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca kaymakamları çıkan yeni kararnameyle görev yerleri değişti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca kaymakamları çıkan yeni kararnameyle görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Kararnameye göre yapılan atamalar şöyle, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı Urfa'nın Siverek Kaymakamlığına, Ordu İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu Hakkari Vali Yardımcılığına, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramcı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Siirt Vali Yardımcısı Resul Özdemir Yüksekova Kaymakamlığına, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine, Adıyaman Tut Kaymakamı Muhammet Tugay Şemdinli Kaymakamlığına, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk Diyarbakır Silvan Kaymakamlığına, Kayseri Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt ise Çukurca Kaymakamlığına atandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı