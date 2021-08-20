Hakkâri'de 1 Vali yardımcısı ile 3 kaymakamın görev yerleri değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkâri'de 1 Vali yardımcısı ile 3 kaymakamın görev yerleri değişti

Hakkâri'de 1 Vali yardımcısı ile 3 kaymakamın görev yerleri değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca kaymakamları çıkan yeni kararnameyle görev yerleri değişti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca kaymakamları çıkan yeni kararnameyle görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Kararnameye göre yapılan atamalar şöyle, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı Urfa'nın Siverek Kaymakamlığına, Ordu İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu Hakkari Vali Yardımcılığına, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramcı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Siirt Vali Yardımcısı Resul Özdemir Yüksekova Kaymakamlığına, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine, Adıyaman Tut Kaymakamı Muhammet Tugay Şemdinli Kaymakamlığına, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk Diyarbakır Silvan Kaymakamlığına, Kayseri Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt ise Çukurca Kaymakamlığına atandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hakkâri'de 1 Vali yardımcısı ile 3 kaymakamın görev yerleri değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:02:48. #1.15#

title