HAKKARİ Çukurca'da 400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindi Çukurca'da 400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindiHAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, 400 yıllık olduğu sanılan tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çukurca'da 400 yıllık taş evlerin restorasyonunda sona gelindi

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, 400 yıllık olduğu sanılan tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Ensar Dündar, evlerin butik otel, restoran, sosyal donatı ve yaşam alanı olarak değerlendirileceğini söyledi.

Çukurca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması amacıyla Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yaklaşık 1,5 yıl önce çalışmalara başladı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale evden 7'si, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bu evler, restore edildikten sonra kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanlarını oluşturacak.

'7 EVİN İÇ DEKORASYONU YAPILIYOR'

Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, çalışmaların yüzde 90'lık bölümünün tamamlandığını söyledi. Dündar, çalışmaların 7 ekiple sürdürüldüğünü belirterek, "Çukurca ilçemizin sembolü olan 21 tane tarihi kale evlerimiz var. Geçen yıl restore çalışmalarına başlamıştık. Ekipler şu an tamamladığı 7 evin iç dekorasyonu yapıyor. Tarihi kale evlerimizi butik otel, restoran, sosyal donatı ve yaşam alanı yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA