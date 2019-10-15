Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı Hakkari ve Yüksekova belediyelerine operasyonHAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alınırken belediyede arama yapıldı.

15.10.2019 08:38
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alındı

Hakkari ve Yüksekova belediyelerine operasyon

HAKKARİ - Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman gözaltına alınırken belediyede arama yapıldı.

Hakkari'de sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Cihan Karaman polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Karaman, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Güvenlik güçleri belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye personelinin içeri alınmadığı belediye binasında polisler arama yapıyor.

Öte yandan Yüksekova Belediyesinde de arama yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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