Hakim ve savcının oğlunun tahliyesine başsavcılıktan itiraz
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Hakim ve savcının oğlunun tahliyesine başsavcılıktan itiraz

SAVCI Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

06.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:19
Hakim ve savcının oğlunun tahliyesine başsavcılıktan itiraz
SAVCI Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu 'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde lüks aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, bugün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Göçmen'in tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazına ilişkin değerlendirmeyi bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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