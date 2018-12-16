Hakem Rezaletti Biz Kobay Mıyız?'

Cardiff City Menajeri Neil Warnock tecrübesiz orta hakemin bir bir rezalet olduğunu dile getirdi.

Neil Warnock 35 yaşındaki orta hakem Andy Madley'i kararlarından dolayı eleştirirken, "Bugünkü hakem Andy Madley tam bir rezaletti. Neden bize tecrübesiz bir hakemi veriyorlar? Biz kobay mıyız? Sahada tecrübeli bir hakem olsa farklı olurdu" ifadelerini kullandı.

Warnock, Watford'dan Deeney'in kalecilerine yaptığı hareketin de mutlaka kart olması gerektiğini "Deeney'in yaptığı hareketin kesinlikle kartla cezalandırılması gerekirdi" sözleriyle belirtti.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu açıklamaların ardından tecrübeli teknik adam ceza vermesi bekleniyor.