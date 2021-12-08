HAKAN ÜNSAL, BAŞAKŞEHİR'DE KLASİK OTOMOBİLİYLE KÖPEĞE ÇARPTI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - GALATASARAY'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal'ın kullandığı klasik otomobil hasar görürken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Yıldız futbolcu köpeğin öldüğünü duyunca büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir Fenertepe istikametinde 34 BOV 331 plakalı klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında önüne bir anda köpek fırladı. Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı. Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yolda savruldu. Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal olaydan yara almadan kurtulurken, klasik aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu. Ayrıca ünlü futbolcu Hakan Ünsal çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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