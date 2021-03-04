Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

04.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:50
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

KARACİĞER nakli olması gereken arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

KARACİĞER nakli olması gereken arabesk müziğin efsane ismi Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. 48 yaşındaki sanatçı Hakan Taşıyan için daha önce acil karaciğer nakli yapılması gerektiği bilgisi paylaşılmıştı. Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz" denildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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