Hakan Taşıyan'dan haber var... Böbrek nakli bugün yapılacak!
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Hakan Taşıyan'dan haber var... Böbrek nakli bugün yapılacak!

12.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 07:50
Hakan Taşıyan'dan haber var... Böbrek nakli bugün yapılacak!

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı. 

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan ünlü sanatçıya bugün de böbrek nakli yapılacak. 

Kız kardeşinden alınan böbrek Taşıyan'a nakledilecek. Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi: Sevgili gönül dostları, Böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08: 00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp, daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz. "Böbrek kardeştir." 

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Aranan karaciğer de İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastadan alındı.

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Hürriyet

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