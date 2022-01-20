Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı hayatı ve biyografisi! Hakan Sabancı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hakan Sabancı hakkında merak edilenler. Hakan Sabancı hayatı ve biyografisi. Hakan Sabancı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hakan Sabancı merak konusu oldu. İşte Hakan Sabancı hakkında merak edilen Hakan Sabancı kimdir, Hakan Sabancı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Kerim Sabancı'dır.

Haberler.com - Gündem