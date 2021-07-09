Hakan Sabancı'nın eski aşkı Aygün Aydın'a hapis şoku!

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mahkemeden aldığı uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak 3 gün zorlama hapis için cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.

Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulmuştu.

Hakan Sabancı harekete geçerek Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı. Sosyal medyadan konuşmaya devam eden Aygün Aydın'a üç gün zorlama hapsi verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, ifadesinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Snob Magazin