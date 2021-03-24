Hakan Hatipoğlu kimdir?
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Hakan Hatipoğlu kimdir?

24.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:26
Hakan Hatipoğlu kimdir?

2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu nereli, mesleği nedir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu nereli, mesleği nedir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir.

SPORCULUK KARİYERİ

Hakan, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:27:26. #1.14#
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