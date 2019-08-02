Hakan Ergün'den albüm sürprizi
Anadolu Rock müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Hakan Ergün, bugün albümüyle alakalı sürpriz bir paylaşım yaptı.
Paylaşımı içerisinde Barış Manço ile İlhan Şeşen imzalı 2 farklı şarkıyla Ekim ayında müzikseverlerle buluşacağını açıkladı
Anadolu Rock Müziği'nin herkes tarafından sevilen isimlerinden Hakan Ergün, geçtiğimiz sene Mayıs ayı içerisinde ünlü sanatçılardan İlhan Şeşen'e ait ''Gibi Gibiyim'' ismine sahip eserle mükemmel bir çıkış gerçekleştirdi. Başarılı sanatçı geçmiş olduğumuz yaza da İlhan Şeşen imzasına sahip ''Gibi Gibiyim'' isimli eserle damgasını vurmayı başardı.
Kaynak: Bültenler
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