Hakan Ergün'den albüm sürprizi

Paylaşımı içerisinde Barış Manço ile İlhan Şeşen imzalı 2 farklı şarkıyla Ekim ayında müzikseverlerle buluşacağını açıkladı

Anadolu Rock Müziği'nin herkes tarafından sevilen isimlerinden Hakan Ergün, geçtiğimiz sene Mayıs ayı içerisinde ünlü sanatçılardan İlhan Şeşen'e ait ''Gibi Gibiyim'' ismine sahip eserle mükemmel bir çıkış gerçekleştirdi. Başarılı sanatçı geçmiş olduğumuz yaza da İlhan Şeşen imzasına sahip ''Gibi Gibiyim'' isimli eserle damgasını vurmayı başardı.

Kaynak: Bültenler