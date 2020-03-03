Hakan Balta: Sahalara geri dönmek istiyorum
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Hakan Balta: Sahalara geri dönmek istiyorum

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, önceki gün eşi Derya Balta ile birlikte, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı

03.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:42
Hakan Balta: Sahalara geri dönmek istiyorum

Snob Magazin'in haberine göre; Sabah saatlerinde geldikleri AVM'de sipariş verdikleri ürünleri alıp kısa süre sonra AVM'den ayrılan çiftten , "Londra'da aldığım lisans eğitimim hala devam ediyor. Kısa süre sonra yeşil sahalara antrenör olarak geri dönmek istiyorum." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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