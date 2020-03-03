Hakan Balta: Sahalara geri dönmek istiyorum
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, önceki gün eşi Derya Balta ile birlikte, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
03.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:42
Snob Magazin'in haberine göre; Sabah saatlerinde geldikleri AVM'de sipariş verdikleri ürünleri alıp kısa süre sonra AVM'den ayrılan çiftten Hakan Balta, "Londra'da aldığım lisans eğitimim hala devam ediyor. Kısa süre sonra yeşil sahalara antrenör olarak geri dönmek istiyorum." dedi.
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI