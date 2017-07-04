Hakan Balamir Kimdir
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hakan Balamir kimdir? İşte "Hakan Balamir kimdir?" sorusunun cevabı...
4 Temmuz Salı günü yaşamını yitiren Yeşilçam yıldızı Hakan Balamir'in kimliği merak konusu oldu. Peki ünlü oyuncu Hakan Balamir kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı...
HAKAN BALAMİR KİMDİR?
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hakan Balamir, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk çocukluk yılları Giresun'da geçti. Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle (1972) sinemaya başladı. Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, Memduh Ün gibi usta yönetmenlerle çalıştı. Yunus Emre (1974) ve 14 Numara (1985) filmlerindeki rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçildi. 1970'lerde ve 1980'lerde 20'ye yakın filmde rol aldı. Balamir, 1975 yılında Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Ağrı Dağı Efsanesi' adlı filmde Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte oynadı. Usta oyuncu yapımcılık da yaptı.