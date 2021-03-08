Hakan Atilla neden istifa etti?
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Atilla, "İzne ayrıldım. İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdikten sonra istifa ettiğini açıkladı. Peki, Hakan Atilla neden istifa etti? Hakan Atilla kimdir?
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürülmüştü. Son dakika gelişmeleri sonrası Hakan Atilla neden istifa etti? sorusu merak edildi.
HAKAN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Son gelişmelere göre Atilla'nın istifası kabul edildi.