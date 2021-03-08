Hakan Atilla neden istifa etti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakan Atilla neden istifa etti?

08.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:00
Hakan Atilla neden istifa etti?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Atilla, "İzne ayrıldım. İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdikten sonra istifa ettiğini açıkladı. Peki, Hakan Atilla neden istifa etti? Hakan Atilla kimdir?

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürülmüştü. Son dakika gelişmeleri sonrası Hakan Atilla neden istifa etti? sorusu merak edildi.

HAKAN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Son gelişmelere göre Atilla'nın istifası kabul edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakan Atilla neden istifa etti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:01:00. #1.15#
title