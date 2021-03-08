Hakan Atilla neden istifa etti?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Atilla, "İzne ayrıldım. İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdikten sonra istifa ettiğini açıkladı. Peki, Hakan Atilla neden istifa etti? Hakan Atilla kimdir?