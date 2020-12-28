Hakan Arslan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? Hakan Arslan hayatı ve biyografisi nedir?
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Hakan Arslan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? Hakan Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

28.12.2020 20:30 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:52
Hakan Arslan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? Hakan Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

Hakan Arslan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Aslen nerelidir? Hakan Arslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAKAN ARSLAN KİMDİR?

Hakan Arslan (18 Temmuz 1988, Fatih), Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giymektedir.

Futbola 1998 yılında Güngören Belediyespor altyapısında başlayan Hakan, 2007 yılında aynı kulüpte profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alınmıştır. İlk profesyonel resmî karşılaşmasına 10 Nisan 2008 tarihinde Sarıyer'e karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıkan futbolcu ilk sezonunda fazla forma şansı bulamasa da as takımdaki ikinci sezonunda kısa süre içerisinde ilk onbirde düzenli olarak forma giymeye başlamıştır. 2007-2008 sezonunda takımıyla 2. Lig play-off karşılaşmalarında şampiyon olup 1. Lig'e yükselmeyi başarmıştır fakat sonraki sezonda ligden düşmüşlerdir. Sonraki sezonda takımıyla 2. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp yeniden 1. Lig'e yükselmeyi başaran Hakan 2010-11 sezonunda Güngören Belediyespor formasıyla 1. Lig'de mücadele etmiştir. 2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştır. 2012-2013 sezonunda Samsunspor formasıyla gösterdiği başarılı performans neticesinde ise Sivasspor'a 250.000 TL+iki futbolcu karşılığında transfer olmuştur. Bu takımdaki ilk maçını Türkiye Kupası grup eleme mücadelesinde 16 Ocak 2013 tarihindeki 1461 Trabzon karşılaşmasıyla oynayan futbolcu ilk golünü de yine bu karşılaşmada kaydetmiştir. 29 Temmuz 2015 tarihin'de Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:52:25. #1.15#
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