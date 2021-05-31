Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleri! 'Yorgun Yıllarım' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleri! 'Yorgun Yıllarım' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleri! 'Yorgun Yıllarım' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Yorgun Yıllarım oldu. Peki, Yorgun Yıllarım şarkı sözleri nelerdir? Yorgun Yıllarım şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Yorgun Yıllarım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.

HAKAN ALTUN - YORGUN YILLARIM ŞARKI SÖZLERİ

Hem beni öldürdün hem bende ki seni

Böyle olsun istemezdim

Ben mağlubum ama sen de kaybettin

Ben hayatı, sen de beni

***

Lanet olsun bana seni bu kadar çok

Niye bu kadar sevmişim

Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım

Geç de olsa öğrendim

***

Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım

Göz göre göre yandı yıllarım

Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı

Senin eserin bu yorgun yıllarım

***

Hem beni öldürdün hem bende ki seni

Böyle olsun istemezdim

Ben mağlubum ama sen de kaybettin

Ben hayatı, sen de beni

***

Lanet olsun bana seni bu kadar çok

Niye bu kadar sevmişim

Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım

Geç de olsa öğrendim

***

Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım

Göz göre göre yandı yıllarım

Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı

Senin eserin bu yorgun yıllarım

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Şarkının söz ve müziği Hakan Altun'a aittir.

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Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleri! 'Yorgun Yıllarım' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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