Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleri! 'Yorgun Yıllarım' şarkı sözleri nelerdir?
Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Yorgun Yıllarım oldu. Peki, Yorgun Yıllarım şarkı sözleri nelerdir? Yorgun Yıllarım şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Yorgun Yıllarım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hakan Altun - Yorgun Yıllarım sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.
HAKAN ALTUN - YORGUN YILLARIM ŞARKI SÖZLERİ
Hem beni öldürdün hem bende ki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Hem beni öldürdün hem bende ki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?
Şarkının söz ve müziği Hakan Altun'a aittir.