Hakan Altun evlendi mi? Hakan Altun çocuğu var mı? Hakan Altun Telefonun Başında şarkısını kime yazdı?

Şarkılar Bizi Söyler programı ile Kanal D ekranlarında yer alan Hakan Altun evlendi mi? Hakan Altun çocuğu var mı? Hakan Altun Telefonun Başında şarkısını kime yazdı?

Şarkıları ile sevilen başarılı isim Hakan Altun evlendi mi? Hakan Altun çocuğu var mı? Hakan Altun Telefonun Başında şarkısını kime yazdı?

HAKAN ALTUN KİM? HAKAN ALTUN EVLENDİ Mİ?

13 Ağustos 1972, İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı Hakan Altun ilişkileri ile magazin gündeminden düşmemekte. Son olarak Gonca Vuslateri ile ilişkisini bitiren Hakan Altun hiç evlenmedi.

HAKAN ALTUN TELEFONUN BAŞINDA BEKLİYORUM ŞARKISINI KİME YAZDI?

Yapılan bazı haberlere göre bir süre İclal Aydın ile sevgili olan Hakan Altun, Telefonun Başında Bekliyorum şarkısını İclal Aydın'a yazıldığı iddia edildi. Konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.