Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleri! 'Aşk Bahçemsin' şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleri! 'Aşk Bahçemsin' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleri! 'Aşk Bahçemsin' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Aşk Bahçemsin oldu. Peki, Aşk Bahçemsin şarkı sözleri nelerdir? Aşk Bahçemsin şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Aşk Bahçemsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.

HAKAN ALTUN - AŞK BAHÇEMSİN ŞARKI SÖZLERİ

Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur

Vazgeçmem aşkından ölüm olsa sonu benim yeminim budur

Ağladım, karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım

Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur yoksa bir tuzak mı

***

Sen yokken bahar çiçek ve güller zarar

Yokluğun saatleri oyalar

Gel dersem, duyar mısın bu sorular ve korkular

Beni yaralar

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur

Vazgeçmem aşkından ölüm olsa sonu benim yeminim budur

Ağladım, karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım

Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur yoksa bir tuzak mı

***

Sen yokken bahar çiçek ve güller zarar

Yokluğun saatleri oyalar

Gel dersem, duyar mısın bu sorular ve korkular

Beni yaralar

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleri! 'Aşk Bahçemsin' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 18:37:47. #1.13#

title