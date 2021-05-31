Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleri! 'Aşk Bahçemsin' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Aşk Bahçemsin oldu. Peki, Aşk Bahçemsin şarkı sözleri nelerdir? Aşk Bahçemsin şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Aşk Bahçemsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.

HAKAN ALTUN - AŞK BAHÇEMSİN ŞARKI SÖZLERİ

Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur

Vazgeçmem aşkından ölüm olsa sonu benim yeminim budur

Ağladım, karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım

Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur yoksa bir tuzak mı

***

Sen yokken bahar çiçek ve güller zarar

Yokluğun saatleri oyalar

Gel dersem, duyar mısın bu sorular ve korkular

Beni yaralar

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur

Vazgeçmem aşkından ölüm olsa sonu benim yeminim budur

Ağladım, karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım

Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur yoksa bir tuzak mı

***

Sen yokken bahar çiçek ve güller zarar

Yokluğun saatleri oyalar

Gel dersem, duyar mısın bu sorular ve korkular

Beni yaralar

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin, bir tanemsin

***

Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim

Dağları denizleri geçerim

Gel dersen dünyayı bile silerim

Sana kul köle olmuş bu bedenim

Çok sevdim bilirsin çünkü sen

Aşk bahçemsin