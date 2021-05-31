Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleri! 'Aşk Bahçemsin' şarkı sözleri nelerdir?
Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Aşk Bahçemsin oldu. Peki, Aşk Bahçemsin şarkı sözleri nelerdir? Aşk Bahçemsin şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Aşk Bahçemsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hakan Altun - Aşk Bahçemsin sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.
HAKAN ALTUN - AŞK BAHÇEMSİN ŞARKI SÖZLERİ
Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur
Vazgeçmem aşkından ölüm olsa sonu benim yeminim budur
Ağladım, karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım
Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur yoksa bir tuzak mı
***
Sen yokken bahar çiçek ve güller zarar
Yokluğun saatleri oyalar
Gel dersem, duyar mısın bu sorular ve korkular
Beni yaralar
***
Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim
Dağları denizleri geçerim
Gel dersen dünyayı bile silerim
Sana kul köle olmuş bu bedenim
Çok sevdim bilirsin çünkü sen
Aşk bahçemsin, bir tanemsin
***
Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim
Dağları denizleri geçerim
Gel dersen dünyayı bile silerim
Sana kul köle olmuş bu bedenim
Çok sevdim bilirsin çünkü sen
Aşk bahçemsin, bir tanemsin
***
Yetmez mi söyle lütfen, yetmez mi yaptığın bu gurur
Vazgeçmem aşkından ölüm olsa sonu benim yeminim budur
Ağladım, karşında diz çöküp ağladım, bir an bile utanmadım
Vicdanın rahat mı, aşk sana göre oyun mudur yoksa bir tuzak mı
***
Sen yokken bahar çiçek ve güller zarar
Yokluğun saatleri oyalar
Gel dersem, duyar mısın bu sorular ve korkular
Beni yaralar
***
Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim
Dağları denizleri geçerim
Gel dersen dünyayı bile silerim
Sana kul köle olmuş bu bedenim
Çok sevdim bilirsin çünkü sen
Aşk bahçemsin, bir tanemsin
***
Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim
Dağları denizleri geçerim
Gel dersen dünyayı bile silerim
Sana kul köle olmuş bu bedenim
Çok sevdim bilirsin çünkü sen
Aşk bahçemsin, bir tanemsin
***
Biliyorsun sana zayıftır bu yüreğim
Dağları denizleri geçerim
Gel dersen dünyayı bile silerim
Sana kul köle olmuş bu bedenim
Çok sevdim bilirsin çünkü sen
Aşk bahçemsin