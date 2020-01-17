Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü
Podyumda yaşadığı talihsiz kazalarla adından söz ettiren ünlü model Çağla Şıkel, dün akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde ölümden döndü. Sahneye çıkmak için hazırlanan Şıkel'in tam arkasında tavandaki perdeleri tutan demir düştü.
Yıllardır mankenlik yapan ve sahnede defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, dün akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıktı. Şıkel, podyuma çıkmadan da büyük bir tehlike atlatarak ölümden döndü.
TAVANDAN KOPAN DEMİR ARKASINA DÜŞTÜ
Manken ve model Çağla Şıkel, Hakan Akkaya'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bir defilesinde podyuma çıktı. Geçtiğimiz sene sahnede düşerek yürekleri ağza getiren Şıkel, bu sefer de ölümden döndü. Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürüdü.
BAŞ MODEL OLARAK PODYUMA ÇIKTI
Hakan Akkaya LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı'nın açılış defilesini İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. 400 parçadan oluşan 'Glamour' adlı koleksiyonun tanıtım defilesinde baş manken olarak ünlü top model Çağla Şıkel podyuma çıktı. Koleksiyonun tanıtım filmi yüzü olan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal da 40 modelle podyumda yürüdü.
Haber Videosu: Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü
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Allah korudu der iç yüzünü bilmeyenler, hak nazarından bakanlar Uyarı Atışı derler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu çağla şikeli iş yapıyor galiba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU KARIYA BİŞEY OLMAZ. HERTÜRLÜ AYAĞA KALKAR. YILAANNCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ALLAH ismini vermeyin bunlara podyuma cıkar yere düşer ALLAH korudu yazarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Şeytanlar kovulmuştur. Allah onlara geçici bir ömür vermiştir.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Sen öyle giyinirsen , kafana bir gün tavan da düşer. . . . . . . . Diye yazsam , yobazların tümü beni like ye boğardı . . . Bana ne kardeşim . Ne giyerse giyer . Gayet güzel olmuş ve de yakışmış . Olayda tesadüften başka bir şey değil . Olacağı varmış olmuş .Cevap Yaz 21 13 Yayından Kaldır
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HİÇ BİRŞEY TESADÜF DEĞİLDİR SEN VE SENİN GİBİ YOBAZ LAFI ALTINDA AÇILMAYI MODERNLİK GÖSTERENLER YÜZÜNDEN BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK BİR GÜN13 13 Yayından Kaldır
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Şu günümüzde açık giyinmek günah değil de doğal olarak karşılanıyorCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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yani bobannam derdi ki tv sesi kısın kıyamet kopsa haberimiz olmayacak aynen öyle olmuş bobanna şu an :DDCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Sizin başka koruyucunuzmu var.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır