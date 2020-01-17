: Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel'ın arkasına tavandan kopan demir düştü

17.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:47

Yıllardır mankenlik yapan ve sahnede defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, dün akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıktı. Şıkel, podyuma çıkmadan da büyük bir tehlike atlatarak ölümden döndü.

TAVANDAN KOPAN DEMİR ARKASINA DÜŞTÜ

Manken ve model Çağla Şıkel, Hakan Akkaya'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bir defilesinde podyuma çıktı. Geçtiğimiz sene sahnede düşerek yürekleri ağza getiren Şıkel, bu sefer de ölümden döndü. Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürüdü.

BAŞ MODEL OLARAK PODYUMA ÇIKTI

Hakan Akkaya LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı'nın açılış defilesini İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. 400 parçadan oluşan 'Glamour' adlı koleksiyonun tanıtım defilesinde baş manken olarak ünlü top model Çağla Şıkel podyuma çıktı. Koleksiyonun tanıtım filmi yüzü olan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal da 40 modelle podyumda yürüdü.

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