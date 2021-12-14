Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişi öldü.
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien'de kaza yapan bir yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişi öldü.
ONLARCA KİŞİ KAMYONU YAĞMALAMAYA ÇALIŞTI
Kentin belediye başkan yardımcısı Patrick Almonord, yerel basına yaptığı açıklamada, aracın Pont Grand Bois et Samarie'nin merkez mahallesindeki patlama anında yüz kişinin kamyonu yağmalamaya çalıştığını söyledi.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.
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